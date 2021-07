iWay: Sport-Sponsoring wird ausgeweitet

Der Zürcher Internet Service Provider iWay unterstützt auch während der Covid-19-Panademie den Schweizer Sport. So führt das Unternehmen seine langjährige Partnerschaft mit dem Zürcher Eishockey-Club ZSC Lions fort, wie das Unternehmen mitteilt. iWay hat sich für ein weiteres Jahr für das Sponsoring des Bully-Kreises auf dem Eisfeld verpflichtet und wird dies auch in der neuen Swiss Life Arena in der Saison 2022/2023 tun. Darüber hinaus ist iWay in der kommenden Saison zum ersten Mal Hauptsponsor des Frauenhandball-Teams HSG Aargau Ost.

«iWay bekennt sich seit Jahren mit der Partnerschaft mit den ZSC Lions zu seinem Firmenstandort Zürich», wird iWay-CEO Markus Vetterli in der Mitteilung zitiert. «Auch unser Engagement beim Frauenhandball-Teams HSG Aargau Ost passt gut zu iWay. Schliesslich setzen wir uns auch als Lehrbetrieb für den Nachwuchs und generell als Unternehmen für die Gleichberechtigung in der Berufswelt ein. Mit der Förderung des regionalen Frauen- und Juniorinnenhandballs können wir unsere Werte nun auch im Sport-Sponsoring leben.»

Mit den ZSC Lions verbindet iWay eine langjährige Partnerschaft. Bereits seit der Saison 2014/2015 setzt iWay mit dem Sponsoring des Eishockeyclubs erfolgreich auf Kundenbindung – mit Besuchen der Heimspiele, Dinner und Sitzplätzen im Hallenstadion. Die Damen der Frauenhandball-Mannschafft HSG Aargau Ost sind in der letzten Saison zum ersten Mal in die weithöchste Liga (SPL2) aufgestiegen. Mit der Verpflichtung als Hauptsponsor engagiert sich iWay neben Zürich nun auch im Kanton seiner Geburtsstätte Fislisbach für den Sport. (pd/lom)