Biel

Stadtrat will zweisprachige Werbungen zur Norm machen

Das Bieler Parlament will Werbungen in den zwei amtlichen Sprachen Deutsch und Französisch. Das Parlament hat am Mittwochabend mit 26 Ja-Stimmen zu 15 Nein-Stimmen eine entsprechende Revision des städtischen Reklamereglements angenommen.