Effingermedien: Stefan Bernet wird Verlagsleiter

Anfang August hat Stefan Bernet die Leitung von Verlag und Anzeigenverkauf der Effingermedien übernommen. Der 59-Jährige war bis 2010 Leiter Anzeigenmarkt bei NZZ und NZZ Media Publicitas AG, bevor er 2011 als Head of Adfactory zu SevenOne Media und 2016 als Verkaufsleiter zu Docu Media Schweiz wechselte. Seit 2018 war er als CEO und Head of Sales bei Jobchannel tätig. Bernet folgt auf Martin Hunziker, der die Effingermedien per 1. August verlassen hat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ausserdem ist Beni Frenkel seit Anfang August Teil der Redaktion der Effingermedien. Er übernimmt die Nachfolge von Andrina Sarott, die per Ende Juli eine neue Herausforderung in der Unternehmenskommunikation angenommen hat. Der 43-jährige Journalist und Autor war zuerst für SRF News, Saldo und K-Tipp tätig, bevor er 2018 zum Zürcher Oberländer wechselte. Vor seinem Stellenantritt bei den Effingermedien war Frenkel bei der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) angestellt. Geleitet wird die vierköpfige Redaktion von Annegret Ruoff, die Geschäftsleitung der Effingermedien hat Regula Schellenberg.

Der Verlag der Effingermedien verantwortet die Printtitel General-Anzeiger, Rundschau Süd, Rundschau Nord, das Onlineportal E-Journal sowie verschiedene Magazine. Ansässig ist er in Brugg. Nach der Übernahme des Unternehmens durch die Schellenberg-Gruppe per 1. Januar 2020 fand in den vergangenen Monaten die Integration und Konsolidierung der beiden Firmen statt. Diese ist nun abgeschlossen, wie es weiter heisst. (pd/cbe)