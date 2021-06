Swiss: Stefan Vasic wird neuer Head of Marketing

Swiss International Air Lines (Swiss) hat Stefan Vasic per 1. Juli 2021 als neuen Head of Marketing ernannt. In seiner neuen Funktion wird Vasic für die Swiss Marketingkommunikation in der Schweiz und die Umsetzung sämtlicher Marketingmassnahmen im Rahmen der globalen Lufthansa Group Marketingstrategie verantwortlich zeichnen. Der 34-Jährige wird in seiner Funktion an Caroline Drischel berichten, welche seit 1. Februar 2021 in den zusammengefassten Bereichen «Brand Management & Marketing Communication» und «Product Management» das Kundenerlebnis entlang der gesamten Reisekette ganzheitlich verantwortet.

«Aufgrund seiner langjährigen und breiten Kommunikationserfahrung ist Stefan Vasic die ideale Besetzung für diese anspruchsvolle Position», wird Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer (CCO) von Swiss, in einer Mitteilung vom Freitag zitiet. «Ich bin überzeugt, dass er mit seinem grossen Engagement und dank seinen profunden Kenntnissen neue Wege im Swiss-Marketing beschreiten wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihm für seine neuen Tätigkeiten viel Freude und Erfolg.»

Stefan Vasic ist seit 2007 in diversen Positionen bei Swiss tätig, zuletzt als Leiter der Abteilung für Sponsoring & Events, Social Media und Tourismus Partner, wie es in der Mitteilung weiter heisst. In dieser Position sei er für das gesamte Sponsoring-Portfolio, das Partnermanagement, die Event-Logistik sowie für die Social Media Strategie und das Newsletter-Marketing der Fluggesellschaft verantwortlich gewesen. Zuvor war er mehrere Jahre Mediensprecher der Schweizer Airline.

Vasic ist gebürtiger Schweizer und verfügt über einen Master of Science in Corporate Communications der Universität Rotterdam.

Bernhard Christen, welcher den Bereich Marketing national und international während rund acht Jahren bisher geleitet hat, wird sich zukünftig neuen Herausforderungen widmen. «Ich bedanke mich herzlich bei Bernhard Christen für seinen langjährigen Einsatz», so Tamur Goudarzi Pour. «Mit seinem fundierten Marketing Know-how und seiner ausgeprägten Kundenorientierung hat er die Positionierung von Swiss als Premium Carrier massgeblich gestärkt. Zusammen mit seinem Team hat Bernhard Christen einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Swiss heute zu den erfolgreichsten Fluggesellschaften Europas zählt.» (pd/cbe)