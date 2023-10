Capture Media: Stephan Schwab wird Commercial Director

Stephan Schwab startet am 1. November 2023 bei Capture Media als Commercial Director, wie es in einer Mitteilung heisst. Er leitet in dieser neu geschaffenen Funktion das Schweizer Business Development Team des Digitalspezialisten im Bereich Engagement Advertising.

«Mit Stephan gewinnen wir eine Verkaufspersönlichkeit und Führungskraft, von der wir restlos überzeugt sind. Er wird mit seinem Erfahrungsschatz neue Impulse in unsere Vermarktungsorganisation bringen», sagt Michel Mariani (Chief Business Officer) dazu.

Mit über 18 Jahren Erfahrung in der Vermarktungsbranche in leitender Funktion bei Unternehmen wie Clear Channel, Annabelle und der Weltwoche sowie einem EMBA-Abschluss in General Management an der HWZ, bringt Schwab ein tiefes Verständnis für die Branche mit. Zuletzt war Stephan Schwab selbständig, kümmerte sich mit seiner Firma MVP Sponsoring um die Vermarktung von Sport- und Musikveranstaltungen.

In seiner neuen Funktion als Commercial Director wird Stephan Schwab für den Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftsbeziehungen verantwortlich sein. Sein umfangreiches Fachwissen ermöglicht es ihm, das Portfolio, bestehend aus Direktkunden und Agenturen zusammen mit seinem neuen Team massgeschneidert zu beraten.

«Ich freue mich sehr, wieder tagtäglich in einem hochmotivierten Team gemeinsam zu arbeiten. Capture Media überzeugt mich nicht nur durch ihre exzellenten und einzigartigen Produkte, sondern auch durch Ihre inspirierende Unternehmensstrategie und -kultur.» (pd/wid)