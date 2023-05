Kingfluencers erweitert sein Service-Angebot und unterstützt ab sofort auch B2B-Kunden bei der Suche nach geeigneten Ambassadoren, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu hat die Social-Influence-Agentur eigens eine Such-Plattform aufgebaut, die mithilfe von künstlicher Intelligenz arbeitet.

Während B2C-Influencer-Marketing weit fortgeschritten ist und Firmen für ihre Kundinnen und Kunden verstärkt auf Influencerinnen/Influencer und Creators setzen, nimmt seit einiger Zeit auch Influencer-Marketing im B2B-Bereich an Fahrt auf. Kingfluencers will den B2B-Bereich weiter ausbauen, wie es weiter heisst.

Influencer mit KI finden

Zusammen mit einem spezialisierten Tool der US-Tech-Firma Kcore Analytics und der Expertise der Influencer-Agentur, sollen B2B-Firmen auf LinkedIn, Twitter, Blogs und Podcasts nun Leute für ihre Marketingkampagnen eruieren können. Aber auch auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook oder TikTok sollen B2B-Unternehmen mithilfe der internen Plattform von Kingfluencers Ambassadoren für Marketingprojekte finden können. Kcore Analytics verwendet Künstliche Intelligenz und Strukturen sozialer Netzwerke, um Personen zu finden, die einen grossen digitalen Einfluss haben oder als Expertinnen und Experten in einem speziellen Gebiet auftreten.

«Die richtigen Persönlichkeiten im B2B Bereich zu identifizieren, ist eine echte Herausforderung», so Yoeri Callebaut, CEO von Kingfluencers, gemäss Mitteilung. Dies, weil man hier naturgemäss viel kritischere Menschen anspreche als im B2C-Bereich. Es gehe darum Business-Influencerinnen/-Influencer, Branchen-Spezialistinnen/-Spezialisten und Firmen-Ambassadorinnen/-Ambassadoren zu finden, die authentisch seien und genügend Glaubwürdigkeit mitbringen würden, um in der Öffentlichkeit über eine Firma zu sprechen, so Callebaut.

B2B-Influencer-Marketing ganz am Anfang

B2B-Marketing mithilfe von Influencer-Marketing stehe in der Schweiz aktuell nur bei ganz wenigen Unternehmen im Einsatz, wie es heisst. «Brands können zusammen mit uns deshalb schnell und effizient grosse Schritte machen», so Callebaut. «Ambassador- und Employee-Advocacy-Programme füllen in der Vermarktung für B2B-Unternehmen Lücken, die mit traditionellen Kommunikationsmitteln nicht geschlossen werden können.» Mithilfe von B2B-Influencer-Marketing gelingt es Unternehmen, ihre digitale Präsenz massiv zu vergrössern, erklärt Callebaut weiter.

Kingfluencers hat gemäss Mitteilung im vergangenen Jahr erste B2B-Projekte realisiert und auch mit Mitarbeitenden als Markenbotschafterinnen und -botschaftern im Bereich «Employee Advocacy» zusammengearbeitet. «Inzwischen haben wir ein hoch spezialisiertes Team aufgebaut, das von der Strategie, über die Planung bis hin zur Ausführung und dem Reporting alles macht», wird Callebaut zitiert. In diesem Jahr wird das B2B-Team weiter ausgebaut. Kingfluencers plant bis Ende Jahr im Geschäftskundenbereich neues Stellenwachstum zu schaffen. (pd/yk)