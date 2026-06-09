ZFF: Sunrise wird Hauptpartner des Filmfestivals

Publiziert am 09.06.2026

Das Zurich Film Festival und der Telekomanbieter gaben am Dienstag mit einer gemeinsamen Medienmitteilung ihre Partnerschaft bekannt. Die Sunrise-Kundschaft profitiert über das Rewards-Programm von exklusiven Aktionen rund um das Festival. Für Geschäftskunden sind VIP-Packages für Opening und Award Night sowie ein Hospitality-Event mit Filmpremiere vorgesehen.

«Das Zurich Film Festival strahlt mit seinem Renommee weit über die Schweiz hinaus», lässt sich Sunrise-CEO André Krause in der Mitteilung zitieren. «Als Main Partner des ZFF können wir unseren treuen Kundinnen und Kunden viele unschlagbare Vorteile mit einzigartigen Erlebnissen bieten.»

ZFF-CEO Christian Jungen freut sich: «Mit Sunrise gewinnen wir gleich doppelt. Als zuverlässige Schweizer Telekomanbieterin, die für höchste Qualität und Innovationskraft steht, unterstützt uns Sunrise, das Festival technisch optimal auszurichten.» Das Festival bezieht Internetzugang sowie Mobile- und Festnetztelefonie von Sunrise.

Mit der ZFF-Partnerschaft ist Sunrise neu auch im Filmsegment präsent – bislang konzentrierte sich das Engagement auf Musik, Sport und Events.(pd/nil)