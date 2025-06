MarTech Award 2025: Swiss Life ist der erste Preisträger

Publiziert am 03.06.2025

Das Digital Experience und Kampagnenteam von Swiss Life überzeugte das Publikum im Live-Voting mit ihrem Marketing Automation Proof of Concept, schreiben die Organisatoren auf ihrer Webseite. Die Auszeichnung wurde im Rahmen des Swiss MarTech Summit in Winterthur verliehen, der vom MarTech Lab der ZHAW School of Management and Law und dem Presenting Partner Iundf Marketing Technology AG organisiert wurde.

Das prämierte Projekt demonstrierte, dass erfolgreiche Marketing Automation keine hohen Investitionen oder jahrelangen Projekte erfordert. Trotz herausfordernder Datenlage gelang es Swiss Life, innerhalb von drei Monaten eine Customer Data Plattform zu integrieren und erste Resultate zu erzielen. Über das bestehende Kundenportal konnten bereits nach wenigen Tagen mehrere hundert Nutzerprofile verknüpft werden. «Besonders prägend war der Wandel im Denken der Beteiligten. Marketing Automation wurde nicht nur diskutiert, sondern erlebt und verstanden», erklärte Fabio Cianciola von Swiss Life bei der Präsentation.

Neben Swiss Life kandidierten zwei weitere Projekte für die Auszeichnung: Die Social Media Agentur Brain & Heart Communication entwickelte gemeinsam mit MySports einen Content Catalog für die automatisierte Erstellung von Social Media Inhalten. Die Implenia AG präsentierte den Neuaufbau ihres personalisierten Intranets, mit dem die Nutzung der Plattform um 80 Prozent gesteigert werden konnte. Marcel Hüttermann, Leiter des MarTech Labs an der ZHAW, betonte die Bedeutung der Auszeichnung: «Mit dem Award wollen wir Unternehmen auszeichnen, die mit ihren MarTech-Projekten grossen Mehrwert für ihr eigenes Unternehmen und für ihre Kund:innen geschaffen haben.» (pd/spo)