Brisanz: Ninja-Athlet hat weiterhin Lust auf Gemüse

Publiziert am 20.10.2026

Der Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) führt seine Kampagne für Schweizer Verarbeitungsgemüse in dritter Auflage weiter. Unter dem Titel «Vom Feld in den Frigo» setzt er auf zwei Social-Media-Videos mit dem Oftringer Ninja-Athleten Sandro Scheibler. Dieser hat sich laut der Mitteilung kürzlich erneut für das Finale von «Ninja Warrior Germany» qualifiziert. Er tritt zum zweiten Mal als Botschafter der Kampagne auf (persoenlich.com berichtete). Entwickelt wurde die Kampagne zusammen mit der Agentur Brisanz.

Das erste Video wird über die Meta-Kanäle auf Deutsch, Französisch und Italienisch verbreitet. Es zeigt Scheibler, der nach dem Training feststellt, dass er nicht eingekauft hat. Als er das Gefrierfach öffnet, reicht ihm ein Gemüseproduzent Tiefkühlbohnen entgegen. Damit nimmt die Kampagne ihren Titel wörtlich.

Das zweite Video erscheint auf TikTok. Scheibler bereitet darin einen Wrap mit Spinat und Hüttenkäse zu, der mit Blattsalat, Rüebli-Kabis-Salat und Tofu gefüllt wird. Das Rezept ist zusätzlich auf der Kampagnenseite processed.ch abrufbar. (pd/spo)