Tings: Tabuthema Periode kommt auf den Paradeplatz

Publiziert am 31.08.2026

Inszeniert hat die Aktion die Agentur Tings. Das Model trat in Juna-Period-Unterwäsche, Blazer und Boots auf – mitten durch das sonst von Anzügen geprägte Terrain. Mit dem Rollentausch wolle man auf die männlich geprägte Kultur der Finanzbranche aufmerksam machen, heisst es in der Mitteilung.

«Auf dem teuersten Monopoly-Feld knapp bekleidet Männer an der Leine Gassi zu führen, hat genau die Reaktionen erzeugt, die wir uns gewünscht haben», erklärt Rebekka Pérez Ropero von der Agentur Tings. Der Auftritt sei der Auftakt einer Kampagnenreihe mit auffälligen Sujets rund um kulturelle Ikonen – etwa Eva, die in den Apfel beisst, oder eine Barbie-Figur. «Wenn ein Bild die richtigen Leute nervös macht, haben wir alles richtig gemacht», ergänzt Sarah Kmochova, Projektleiterin bei Tings.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Juna Period (@juna_period)

Bei der Kampagne sind Auftraggeberin und Auftragnehmerin eng verflochten: Tings-Inhaberin Hera Zimmermann hat Juna Period mitgegründet und ist bis heute als Co-Founderin an der Periodenmarke beteiligt (persoenlich.com berichtete). Die beiden Unternehmen arbeiten seit Jahren zusammen, unter anderem bei einer Performance-Kampagne für Juna Period, wie Tings auf ihrer Website schreibt.

Juna Period ist ein Schweizer Startup für nachhaltige Periodenprodukte aus europäischer Produktion. Die Marke engagiere sich nach eigenen Angaben auch gegen Periodenarmut, unter anderem mit einer Spendenaktion für Menstruierende in Südafrika. Tings ist eine Zürcher Social-Media-Agentur, die laut eigenen Angaben unter anderem für Red Bull Switzerland, PostFinance, Aldi Suisse und Ricardo arbeitet und Mitglied bei Leading Swiss Agencies ist. (pd/nil)