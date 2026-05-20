Publiziert am 20.05.2026

Der Medienvermarkter Goldbach erweitert sein TV-Portfolio: Ab dem 4. August vermarktet das Unternehmen den französischen Sender TF1 Séries-Films in der Schweiz. Buchungen sind bereits ab dem 8. Juni möglich, heisst es in einer Mitteilung.

TF1 Séries-Films gehört zur TF1-Gruppe und ist auf Serien und Spielfilme spezialisiert. Das Programm umfasst internationale Produktionen sowie erfolgreiche französische Formate. Für Werbetreibende soll der Sender ein Premium-Umfeld bieten – insbesondere für Kampagnen, die auf Frauen zwischen 25 und 49 Jahren ausgerichtet sind, erklärt Angelica Di Biase, Head of Branch Office Lausanne bei Goldbach, in der Mitteilung. Der Sender stehe für hochwertige Inhalte und hohe Aufmerksamkeit beim Publikum.

Auch die TF1-Gruppe betont die strategische Bedeutung der Partnerschaft. «Gemeinsam bieten wir Werbetreibenden in der Schweiz eine wirkungsvolle Kombination aus verlässlicher Reichweite und starker emotionaler Ansprache», wird Emmanuel Maze-Sencier, International Sales Executive Director von TF1 Publicité, zitiert. (pd/spo)