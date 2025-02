Greenpeace: The Big Plastic Count kommt in die Schweiz

Publiziert am 27.02.2025

Zum allerersten Mal starten die Schweizer Organisationen Gallifrey Stiftung, Greenpeace Schweiz und Earth Action for Impact eine grosse nationale und einwöchige Kampagne zur Zählung von Plastikmüll: The Big Plastic Count.

Vom 31. März bis 6. April 2025 ist die gesamte Schweizer Bevölkerung eingeladen, ihre täglichen Kunststoffabfälle zu zählen, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies, mit Hilfe eines Abrechnungsblatts und der dazu gehörenden Plattform, um die Ergebnisse nach Kategorien einteilen zu können.

Ziel der Kampagne ist es nicht nur, die Öffentlichkeit für die Abfallmengen an Plastik zu sensibilisieren, sondern ihr auch die Mittel an die Hand zu geben, um handeln zu können, insbesondere indem sie die Politik anspricht. Earth Action For Impact wird die von allen Teilnehmenden übermittelten Daten analysieren und die Ergebnisse im Frühjahr dem Parlament vorstellen, um sie auf die aktuell unzureichenden Massnahmen aufmerksam zu machen.

Auf Anfrage von persoenlich.com heisst es, dass Greenpeace Schweiz und Plastic Free Campus sich zusammengetan haben, um The Big Plastic Count erstmals in der Schweiz durchzuführen. The Big Plastic Count ist ursprünglich eine Kampagne aus Grossbritannien, an der seit 2022 472'000 Menschen teilgenommen haben, darunter 22'000 Schulklassen. Zusammen haben sie elf Millionen Einweg Plastikteile gezählt, was zeigt, dass alle Haushalte jede Woche 1,7 Milliarden solcher Teile wegwerfen. Der Gründer der Organisation Daniel Webb sammelte ein Jahr lang jedes Stück seines eigenen Abfalls. Laut Anfrage wurde vieles der britischen Kampagne übernommen. Der Rest des Kampagnenmaterials wurde inhouse konzipiert. (pd/awe)