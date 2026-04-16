Davos Klosters: Thomas Knecht wird Leiter MarKom

Publiziert am 16.04.2026

Thomas Knecht ist der neue Leiter Marketing und Kommunikation der Destination Davos Klosters (DDO). «Davos Klosters ist eine Destination, die ihresgleichen sucht – mit nahezu unbegrenzten Sportmöglichkeiten, vielfältiger Kultur und erstklassigen Events, die zu einem pulsierenden Lebensstil verschmelzen», wird Knecht in einer Mitteilung zitiert. «Marketing und Kommunikation haben die Aufgabe, diese Vielschichtigkeit in einer klaren, stringenten Markenführung und mit prägnanten Botschaften zu vermitteln.»

Der 47-jährige Knecht studierte Betriebswirtschaft mit Vertiefung Marketing sowie Medienwissenschaften und Tourismus an der Universität Bern und absolvierte eine Weiterbildung in Leadership am IMD Lausanne. Seit 2021 war er beim Schweizer Fahrradhersteller BMC für den Aufbau der Mountainbike-Marke Scor zuständig und wirkte gleichzeitig als Co-Leiter Marketing für die Marke BMC. Davor leitete er das Marketing beim E-Bike-Hersteller Flyer. Frühere Stationen umfassen das Swiss Economic Forum sowie den Schweizer Wachshersteller Toko. Knecht zieht mit seiner Familie nach Davos.

Sein Vorgänger Roger Manser verlässt die Destination Davos Klosters Ende Mai. Er übernimmt die Bereichsleitung Entwicklung/Markt im Verkehrshaus der Schweiz. Manser trat seine Stelle vor zwölf Jahren an (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)