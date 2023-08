Zum Start der neuen Saison lanciert die Champions Hockey League mit dem CHL Predictor ein Tippspiel, in dem Fans, Clubs, Gruppen und Länder gegeneinander antreten. Im CHL Predictor können sich Fans in diversen Rankings messen und ihre Performance in detaillierten Statistiken sowie Head-to-Head-Vergleichen in Echtzeit prüfen.

Mit Hilfe der neu kreierten Web-Applikation soll das Fan-Erlebnis gesteigert werden, schreibt die verantwortliche Agentur GLA United in einer Mitteilung. Registrierte Nutzer des CHL Predictors sammeln Punkte für sich, ihren Lieblings-Eishockeyclub sowie das dazugehörige Land. Zusätzlich erhalten Fans die Möglichkeit, eigene Tippgruppen zu erstellen und sich gemeinsam mit anderen Tippgruppen zu messen.

In der Applikation können sich Fans im Head-to-Head Modus direkt mit anderen Mitspielerinnen und Mitspielern vergleichen, in diversen Rankings um den CHL-Predictor-Titel mitspielen und basierend auf Real-Time-Statistiken ihre Tipp-Entscheidungen für die bevorstehenden Champions-Hockey-League-Spiele vornehmen. Der CHL Predictor wurde so konzipiert, dass die Plattform in kommenden Saisons mit zusätzlichen attraktiven Features ausgestattet werden kann, heisst es weiter.

Durch den CHL Predictor kann die Champions Hockey League, verschiedene Daten über die Fans in Erfahrung bringen. So kann die Liga ihr Angebot optimieren und stärker personalisieren. Zur Vermarktung des CHL Predictors werden alle 24 teilnehmenden Clubs mit verschiedensten Online- sowie Offline-Werbemitteln ausgestattet, um ihre Community für den CHL Predictor zu begeistern. Desweiteren werden die 77 CHL Alumni Clubs – jene Clubs die in der Vergangenheit in der CHL teilgenommen haben, sich aber für die kommende Saison nicht qualifizieren konnten – ebenfalls mit Promotionstools versorgt.

Die CHL Predictor Plattform wurde von deren Ideengebern, der Agentur GLA United, konzipiert und umgesetzt. Nebst der weiteren Etablierung der Champions Hockey League als Brand und der Verbreitung ihrer Werte ist das primäre Ziel des CHL Predictors, das Fan-Engagement zu steigern und das Wachstum der Fan-Community weiter voranzutreiben.

Verantwortlich bei der Champions Hockey League: Martin Baumann (CEO), Philip Schuler (Marketing & Events Director), Monika Reinhard (Communication & Digital Media Director),; bei GLA United: Miguel Schweiger (Konzeption), Benjamin Luterbacher (Creative Director), John McDonald (Teamleiter Entwicklung), Marc Ruckstuhl (Art Director), Nicolas Suter (Projektleitung), Christopher Adrian (UX/UI Designer), Alina Bosshard (Motion Designer). (pd/wid)