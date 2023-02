Ads&Figures: Umbruch bei Berner Digitalagentur

Rund ein Jahr nachdem Ads&Figures-Mitgründer Jean-Claude Zulauf und René Linder die Agentur verlassen und fortan bei Carvolution den Aufbau der Tochterfirma Farie unterstützt haben, kehren beide per Mitte Januar wieder in die Geschäftsleitung zurück – als Geschäftsführer beziehungsweise Chief Product Officer. Fabian Wydler, bisheriger CEO und ebenfalls Mitgründer, verbleibt im Verwaltungsrat von Ads&Figures, wie es in einer Mitteilung heisst.

Diesem Entscheid vorangegangen war im Dezember 2022 eine Neukonstitution des Verwaltungsrats der Digitalagentur. Das bestehende Gremium wurde durch die beiden Unternehmer Carlo Badini und Arben Lekaj erweitert. «Es freut mich, zusammen mit Carlo unsere unternehmerische Erfahrung sowie unsere individuelle Expertise für die künftige Ausrichtung der Digitalagentur in den Verwaltungsrat einzubringen», wird Arben Lekaj zitiert.

Beide neuen Verwaltungsratsmitglieder sind laut Mitteilung vom Potenzial der Digitalagentur überzeugt: «Wer von der IAB als ‹Digital Agency of the Year› ausgezeichnet wird, hat vieles richtig gemacht», so Verwaltungsratspräsident Carlo Badini. «Wir sind überzeugt, mit Jean-Claude und René an diese Erfolge anknüpfen zu können. Beide haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Ads&Figures mit Geschick und viel Herzblut führen.»

Das 2016 gegründete Unternehmen Ads&Figures mit Standort in Bern bietet nebst strategischer und konzeptioneller Beratung auch sämtliche Online-Marketing-Disziplinen wie Search Engine Advertising (SEA), Search Engine Optimization (SEO), Programmatic Advertising sowie Social Media Advertising an. Ads&Figures ist Google Premier Partner und beschäftigt 18 Mitarbeitende. (pd/cbe)