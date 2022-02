Wessinger und Peng: Umstellung auf fleischlos geht auch anders

Mit asiatischen Spezialitäten hat sich der Gastronomiebetrieb Lily’s mit seinen Restaurants und Delivery-Service in den vergangenen 23 Jahren in Zürich und Basel einen Namen gemacht. Seit jeher setzt man bei Lily’s auf nachhaltige, fair produzierte Produkte, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Schritt in eine «fleischlosere» Zukunft ist die logische Folge und wird seit mehreren Jahren verfolgt – mit neuen Menüs und diversen Fleischersatz-Stoffen, heisst es weiter.

«Momentan befinden wir uns eigentlich mitten in dieser Umstellung, die wir zusammen mit unseren Gästen und Angestellten gehen möchten. Auf unserer Karte finden sich noch immer viele Fleischgerichte, doch stehen diese nicht mehr an erster Stelle», werden die Geschäftsführenden Crista Isenegger und Alexander Perren in einer Mitteilung zitiert. «Uns schien es ein guter Zeitpunkt, um diese Bemühungen auch mal gegen aussen zu kommunizieren – ohne erhobenen Zeigefinger, sondern auf unterhaltsame und ansprechende Art.»

Entstanden ist mit dem Lily’s Postermag ein Magazin im Überformat, bestehend aus acht Arbeiten von Kunstschaffenden, die sich mit dem Thema auf spielerische Weise auseinandersetzten. Umgesetzt wurde das Konzept von Wessinger und Peng. Bekannte Künstlerinnen und Künstler, Fotografinnen und Fotografen, Designerinnen und Designer, sowie Autorinnen und Autoren aus Lily’s Umfeld versuchten dabei, den Weg hin zur pflanzlichen Ernährung mit ihren jeweiligen Kunstwerken so überraschend, geschmackvoll und authentisch wie möglich umzusetzen. «Genau dieses Ziel verfolgen wir auch mit unseren vegetarischen und veganen Gerichten: Sie sollen ganz einfach ein riesengrosses ‹Wow› bei unseren Gästen erzeugen», meint Crista Isenegger laut Mitteilung.

Verantwortlich bei Lily’s: Crista Isenegger, Alexander Perren, Kai Schünemann; Konzept: Rainer Brenner, Wessinger und Peng; Text: Rainer Brenner; Gestaltung: Wessinger und Peng; mit Beiträgen von Bastien Aubry, Sibylle Berg, Beni Bischof, Lorenz Cugini, Roli Deluxe, Luca Schenardi, Studio Vegete und Lucas Ziegler. (pd/mj)