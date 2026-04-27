Denner: «Unser Logo ist an der WM unübersehbar»

Herr Werner, am 15. Mai beginnt die Eishockey-WM in der Schweiz. Denner ist sowohl als Sponsor der WM als auch der Schweizer Nationalmannschaft dabei. Wie fest beeinträchtigt der «Fall Fischer» Ihre ganzen Aktivitäten?

Unser Engagement bleibt unverändert. Denner unterstützt weiterhin alle Schweizer Nationalmannschaften sowie den «Denner Swiss Ice Hockey Day», der einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Nachwuchses leistet. Als Offizieller Partner der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz setzen wir ein weiteres starkes Zeichen für die Verbundenheit mit dem Sport und seinen Fans.

Mussten Sie als Hauptsponsor Anpassungen vornehmen?

Nein. Unser Fokus liegt darauf, die Eisgenossen und alle Fans auf und neben dem Eis zu unterstützen.

Wie beurteilen Sie den Fall?

Als Sponsor ist es nicht unsere Aufgabe, sportliche oder persönliche Entscheide zu kommentieren, sondern mit unserem Engagement dazu beizutragen, dass die Spieler und die Fans eine fantastische Heim-WM erleben.

Was haben Sie für die WM alles geplant? Gibt es eishockeyspezifische Aktivitäten bei Denner?

Wir verlosen bei unserem Gewinnspiel VIP-Tickets sowie Meet & Greets mit unseren Hockey-Stars. Auch in unseren Läden steigt das WM-Fieber. Seit Mitte April verkaufen wir Schals, Mützen und Trikots zu echten Fan-Preisen. Zudem kommen beliebte Eigenmarken-Snacks wie Chips, Pistazienkerne, Pizza oder Popcorn im neuen Design daher. Mit den Hockey-Stars auf der Verpackung sind sie ein echtes Must-have und Sammlerstück für jeden Fan.

Wie fest ist Denner in den Stadien von Zürich und Freiburg sichtbar?

Das rot-weisse Logo von Denner ist an der WM unübersehbar: Es ziert die Helme der Schweizer Eishockey-Nati, die Bandenwerbung sowie die Hintergründe bei Interviews und Pressekonferenzen. Zudem haben wir Filme für die Videowürfel produziert, die unsere Fans unterhalten und animieren. Auch in den Fanzonen sorgen wir für Stimmung und Vorfreude unter den Fans.

Sie sind eigentlich in doppelter Funktion dabei. Was heisst das für Sie?

Dass wir doppelt Gas geben (lacht). Die Möglichkeit, als Unterstützer der Hockey-Nati und der Heim-WM auftreten zu können, ist genial. Wir haben so die Chance, dem Eishockey im eigenen Land eine noch grössere Bedeutung geben zu können. Das spornt alle Beteiligten nochmal ein Stückchen mehr an.

Wie viel Geld wenden Sie für Ihr Engagement auf?

Ich kann Ihnen auch aus wettbewerbstechnischen Gründen keinen konkreten Betrag nennen. Klar ist jedoch: Unser Hockey-Engagement ist unser wichtigstes und grösstes Sponsoring-Engagement, welches uns als langfristige Partnerschaft auch monetär etwas wert ist.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Dass es endlich losgeht und alle Fans mit unserer Fan-Kollektion ins Stadion strömen (lacht). Spass beiseite: Die Spieler und Fans haben es verdient, dass wir gemeinsam eine fantastische Hockey-WM erleben. Als Schweizer Traditionsunternehmen ist es uns eine besondere Freude, die Eishockey-Nati und die Weltmeisterschaft im eigenen Land zu unterstützen. Wir drücken allen Teams die Daumen und hoffen natürlich, dass unsere Jungs den Titel holen.