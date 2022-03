Das lange Warten auf das Spitzentreffen im Werbemarkt hatte am 16. März 2022 endlich ein Ende. Über 300 Werbeauftraggeber, Agentur- und Medienvertreter vereinten sich dazu im StageOne in Zürich-Oerlikon. Die hochkarätigen Redner präsentierten ihre Ideen und Denkanstösse zur Entwicklung der Künstlichen Intelligenz in Marketing und Kommunikation. Als Überraschungsgast sprach Moderator Patrik Müller mit dem «Werber des Jahres» David Schärer über die Zeit nach Corona und die Zukunft der Werbung (persoenlich.com berichtete). Danach fand das lang ersehnte Wiedersehen der Werbebranche bei einem exquisiten Stehdinner noch bis in die Nacht hinein statt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unmittelbar vor dem öffentlichen Jahresmeeting fand die 73. GV des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands (SWA) statt. Der Verband konnte erneut auf ein intensives und erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die meisten Mitglieder waren mit Blick auf Umsatz und Gewinn wenig von der Pandemie betroffen und der Verband konnte alle seine Aktivitäten erfolgreich auf digital umstellen. Davon machten die Mitglieder rege Gebrauch, nahmen an Sitzungen der sechs Expertengruppen teil, wählten sich in zahlreiche Webinare ein oder trafen sich im letzten Oktober sogar wieder physisch an der 72. GV mit Leader-Event.

Auch in diesen ausserordentlichen Zeiten konnte der Verband erneut wachsen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Mit Schweiz Tourismus, Schulthess, Samsung, Digitec/Galaxus, Atupri, Rossignol und Migros Bank traten im Jahr 2021 insgesamt sieben Unternehmen dem SWA bei. Im neuen Jahr sind ebenfalls wieder vier Unternehmen dem SWA beigetreten: Ramseier Suisse, Bigler Fleischwaren, Verkehrsclub der Schweiz VCS und Carglass Suisse. Damit sind heute über 200 Mitglieder im Verband vereint.

Im Vorstand gibt es aktuell nur wenig Veränderungen: Frank Burkhardt verlässt das Gremium im Rahmen seines Stellenwechsels von L’Oréal Suisse zu Holcim. Weiter wurden die beiden Vorstände Roman Reichelt und Thomas Schwetje für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren gewählt. Damit zählt der Vorstand aktuell zehn Mitglieder: Roger Harlacher (Präsident), Jan De Schepper (Swissquote Bank), Rebekka Iten (Bayer), Roman Reichelt (Credit Suisse), Thomas Schwetje (Coop), Karin Held (Jaguar Land Rover), Nadine Hess (Migros, MGB), André Hefti (Schweiz Tourismus), Christoph Timm (Swisscom AG) und Heike Kammerer (Nestlé Suisse). Die Geschäftsstelle verantwortet inzwischen bereits seit neun Jahren Direktor Roland Ehrler. Er wird von Deborah Herzig unterstützt.

Der ausführliche Jahresbericht ist eben erschienen online abrufbar. Das nächste SWA-Jahresmeeting findet am 15. März 2023 im StageOne statt. (pd/cbe)