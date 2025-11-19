19.11.2025

Zattoo

Vermarktungs-Portfolio mit HBO Max erweitert

Der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery startet im Januar in der Schweiz.
Zattoo: Vermarktungs-Portfolio mit HBO Max erweitert
Ab Januar ist HBO Max auch in der Schweiz erhältlich. (Bild: Keystone/Laurent Gilliéron)
Publiziert am 19.11.2025

Die Vermarktung von HBO Max soll Zattoos Position als Connected-TV-Vermarkter in der Schweiz stärken und die Reichweite im Werbemarkt erhöhen, heisst es in einer Mitteilung. Zum Angebot von HBO Max gehören Produktionen wie «House of the Dragon», «The Last of Us» und «The Penguin» sowie Klassiker wie «Game of Thrones» und «Die Sopranos».

Matthias Heinze, SVP Commercial und Managing Director Warner Bros. Discovery Germany, Switzerland & Austria, erklärt in der Mitteilung, die Partnerschaft schaffe neue Flächen für Produktpräsentationen in einem Premium-Umfeld. Roger Elsener, CEO von Zattoo, sieht in der Zusammenarbeit eine Stärkung von CTV als Gattung im Schweizer Markt. (pd/spo)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

persönlich Exemplar
Neues Heft ist da
Die neue «persönlich»-Ausgabe ist da - jetzt Probe-Exemplar bestellen.
Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören