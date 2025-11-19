Zattoo: Vermarktungs-Portfolio mit HBO Max erweitert

Publiziert am 19.11.2025

Die Vermarktung von HBO Max soll Zattoos Position als Connected-TV-Vermarkter in der Schweiz stärken und die Reichweite im Werbemarkt erhöhen, heisst es in einer Mitteilung. Zum Angebot von HBO Max gehören Produktionen wie «House of the Dragon», «The Last of Us» und «The Penguin» sowie Klassiker wie «Game of Thrones» und «Die Sopranos».

Matthias Heinze, SVP Commercial und Managing Director Warner Bros. Discovery Germany, Switzerland & Austria, erklärt in der Mitteilung, die Partnerschaft schaffe neue Flächen für Produktpräsentationen in einem Premium-Umfeld. Roger Elsener, CEO von Zattoo, sieht in der Zusammenarbeit eine Stärkung von CTV als Gattung im Schweizer Markt. (pd/spo)