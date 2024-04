Livesystems: Vermarktungsvertrag mit VBZ wird aufgelöst

von Christian Beck

Es ist eine der meistfrequentierten Haltestellen im Netz der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ): Plakate, die am «Bahnhofplatz/HB» zwischen Hauptbahnhof Zürich und dem Eingang in die Bahnhofstrasse hängen, erreichen täglich über 45'000 Personen. Insgesamt 16 Viererblöcke F12L-Plakatflächen können dort gebucht werden, also insgesamt 64 analoge Flächen.

Bislang geschah dies über den zur Schweizerischen Post gehörenden Vermarkter Livesystems aus Köniz. Doch damit ist bald Schluss. «Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) und Livesystems, Anbieterin von digitaler Aussenwerbung, haben entschieden, die Digitalisierung des Zürcher Bahnhofplatzes nicht gemeinsam weiter zu verfolgen», heisst es in einer knappen Medienmitteilung vom Mittwoch. Die Parteien würden sich in gegenseitigem Einvernehmen trennen. Über die Vertragsinhalte und die Einzelheiten der Vertragsauflösung sei Stillschweigen vereinbart worden.

Neuer Vermarkter wird gesucht

Noch bis Ende Juli 2024 werden die 64 analogen Flächen auf dem Zürcher Bahnhofplatz von Livesystems vermarktet. «Die VBZ werden mittels Konkurrenzverfahren einen neuen Vermarktungspartner suchen», so VBZ-Mediensprecher Leo Herrmann auf Anfrage von persoenlich.com. Die Zeit ist allerdings knapp, es verbleiben etwas mehr als drei Monate. «Ziel der Ausschreibung ist eine nahtlose Übergabe», so Herrmann.

Die Werbeflächen sämtlicher VBZ-Haltestellen sind im Portfolio von Goldbach Neo – einzige Ausnahme sind die Werbeflächen an der Haltestelle «Bahnhofplatz/HB», die seit 2022 von Livesystems vermarktet werden. Der Vertrag war auf sieben Jahre ausgelegt (persoenlich.com berichtete). Im August 2022 teilte Livesystems mit, dass die analogen Plakatflächen digitalisiert werden sollen. «Wir haben an dieser Ausschreibung teilgenommen, weil das Potenzial für die Digitalisierung vorhanden und Bestandteil der Ausschreibung war», hiess es damals.

Die Frage, ob künftig auf eine Digitalisierung ganz verzichtet werde, liessen die Verkehrsbetriebe Zürich unbeantwortet.