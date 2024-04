Goldbach: Verstärkte Zusammenarbeit mit der TF1-Gruppe

Die Groupe TF1 und Goldbach vertiefen ihre Partnerschaft: Nach dem 2023 angekündigten TV-Vermarktungsmandat können seit diesem Jahr in der Schweiz auch Video Ads für Instream-Werbung auf der kostenlosen Streamingplattform TF1+ und dem Newsportal TF1 Info über Goldbach gebucht werden. Die französischen Plattformen ergänzen das Goldbach Video Network und das Goldbach Digital TV Network und werden in der Schweiz durch Goldbach Audience vermarktet.

Die 2024 lancierte Streamingplattform TF1+ wurde den neuen Videonutzungsgewohnheiten entsprechend konzipiert, um dem französischsprachigen Publikum ein Informations- und Unterhaltungsumfeld mit «hochwertigen und familienfreundlichen Programmen zu bieten, die verbinden». TF1+ erreicht laut einer Mitteilung rund 850'000 Unique Streamer in der Schweiz. Die Newsseite TF1 Info biete ein kostenloses und für alle zugängliches Informationsangebot aus verschiedenen Ressorts der Redaktionen von TF1 und LCI.

«Dank unserer verstärkten Partnerschaft mit Goldbach integrieren wir das erste Onlinevideo-Angebot in der Schweiz», so François Pellissier, stellvertretender Geschäftsführer Business & Sports der TF1-Gruppe. «Wir freuen uns darauf, die Entwicklung von TF1+ und TF1 Info in der Schweiz fortzusetzen, um Agenturen und Werbetreibenden das führende kostenlose französischsprachige Streaming-Angebot anzubieten.»

Alex Beerli, Director Partner & Product Management bei Goldbach Audience, ergänzt: «Mit TF1+ und TF1 Info erreicht unser Videonetzwerk zusammen mit Dailymotion und 20 minutes einen bedeutenden Marktanteil in der französischsprachigen Schweiz. Damit erschliesst sich unseren werbetreibenden Kundinnen und Kunden neue Möglichkeiten, um mit ihren Videokampagnen das frankophone Publikum in der Schweiz anzusprechen.» (pd/cbe)