Dalziel & Pow: Victorinox modernisiert weltweit 83 Stores

Publiziert am 10.12.2025

Victorinox hat sein Store-Design-Konzept überarbeitet. Das Schweizer Unternehmen setzt die Modernisierung gemeinsam mit dem internationalen Strategie- und Designstudio Dalziel & Pow um, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das neue Konzept setzt auf Personalisierung: Kunden können an dafür vorgesehenen Tischen eigene Messer zusammenbauen und gravieren lassen. Die Gestaltung orientiert sich an einer Werkstatt-Atmosphäre mit Werkzeugen und technischen Illustrationen. Ein modulares Designkonzept ermöglicht flexible Raumkonfigurationen, die sich an lokale Gegebenheiten anpassen lassen.

Das überarbeitete Ladenkonzept wurde bereits in Japan umgesetzt. Die Stores in Ginza und Fukuoka wurden im März und April eröffnet. Alle 83 Geschäfte weltweit bleiben während der Umgestaltung in Betrieb. (pd/spo)