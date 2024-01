Inyova: Vincent Hänni wird Marketingleiter

Die 2017 in Zürich gegründete digitale Impact-Investing-Plattform Inyova verstärkt das Team mit der Neueinstellung von Vincent Hänni als Head of Marketing & Sales. Hänni berichtet direkt an Chief Growth Officer Erik Gloerfeld. Inyova will damit seine Vertriebs- und Marketingaktivitäten deutlich ausbauen und in 2024 weiter mit neuen und bestehenden Kundinnen und Kunden wachsen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Inyova hat viel früher als klassische Vermögensverwalter verstanden, wie die Geldanlage der Zukunft aussieht. Die Lösung, die Inyova anbietet, ist einzigartig und hat mich sofort begeistert», wird Hänni in der Mitteilung zitiert. «Jetzt geht es darum, Millionen von Menschen genauso davon zu begeistern – das wird meine Aufgabe sein.»

Hänni bringt Erfahrung aus der Finanz- und Start-up-Welt mit. So verantwortete er als Mitgründer und Chief Marketing Officer bei MeinAlarm24 die Marketing- und Wachstumsstrategie des Unternehmens. Ausserdem war er Mitgründer des Start-ups Blockstories, einer Krypto- und Web3-Plattform für Branchen-News und -insights, wo er für alle Wachstumsthemen verantwortlich war. Zuvor konnte Hänni internationale Expertise in den Bereichen Sales und Marketing als auch in der Strategieentwicklung bei verschiedenen Unternehmen sammeln, darunter bei der UniCredit Bank in München und Paris sowie der Deutschen Bank in Frankfurt am Main.

Der 36-jährige Hänni hat einen Master in Banking & Finance von der Universität St. Gallen. (pd/cbe)