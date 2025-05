June: Virales Video entpuppt sich als Werbeaktion

Publiziert am 09.05.2025

«Switzerland is fake»: Mit dieser provokanten Behauptung ging am Sonntag ein Video des Comedians und KI-Experten Karpi (Patrick Karpiczenko) viral. Zwei Tage später folgte die Auflösung: Die Aktion ist Teil der Kommunikation zur Wiedereröffnung des Fotomuseum Winterthur. Konzipiert und umgesetzt hat diese June Corporate Communications, wie die Zürcher Agentur mitteilt.

Ziel der Aktion war es, Aufmerksamkeit in sozialen und klassischen Medien für die Wiedereröffnung des Fotomuseum Winterthur nach rund zwei Jahren Umbauzeit zu schaffen. Mit Erfolg: Innerhalb von nur 48 Stunden erreichte das Video – rein organisch – über 3,9 Millionen Views. Inzwischen hat das Video insgesamt über sechs Millionen Aufrufe.

Karpi hat den Clip geschrieben und produziert: «Ich bin überwältigt von den überschwänglich positiven Reaktionen auf das Video. Besonders lustig finde ich die zahlreichen Schweizer:innen, die in den Kommentaren ihre eigene Existenz abstreiten. Es freut mich, dass viele Menschen, die sonst mit KI-generierter Kunst nichts anfangen können, hier den Sinn und Zweck sehen», wird er in der Mitteilung zitiert. Ausserdem haben mehrere Medien über den Clip berichtet.

Mit den Mitteln der Desinformation

«Switzerland is fake» dient als thematisches Sprungbrett zur Eröffnungsausstellung «The Lure of the Image – Wie Bilder im Netz verlocken». Mit der Aktion wird nicht nur auf die Wiedereröffnung des Fotomuseum Winterthur am 17. Mai aufmerksam gemacht, sie versteht sich auch als Appell, Bilder im Netz kritisch zu betrachten. «Das Fotomuseum Winterthur ist ein Ort, an dem wir lustvoll und kritisch darüber nachdenken, wie Bilder unsere Vorstellung der Wirklichkeit prägen», so Nadine Wietlisbach, Direktorin Fotomuseum Winterthur.

Die Kommunikationsagentur June Corporate Communications verantwortet die kreative Konzeption, die strategische Planung und die Umsetzung der Aktion und spielt dabei bewusst mit den Mitteln und Mechanismen moderner Desinformation. Das Ziel war, soziale und mediale Resonanzen zu schaffen, um auf die Wiedereröffnung des Fotomuseums Winterthur hinzuweisen. (pd/spo)