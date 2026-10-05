Publiziert am 05.10.2026

Die Ladenkette Volg hatte Kinder unter dem Motto «Verwandle ein Produkt in eine Figur» zum Zeichnen aufgerufen. Entstanden sind unter anderem ein tauchender Donut, ein Glace-Superheld und eine Tomate auf dem Skateboard. Offen bleibt, wie viele Kinder teilnahmen und wie viele Zeichnungen auf der Tasche zu sehen sind.

Jede Figur erhält eine eigene Kachel mit Vorname, Alter und Wohnort des Kindes. Farbige Musterflächen in Volg-Tönen verbinden die Zeichenstile. EDiii bearbeitete nach eigenen Angaben jede Zeichnung einzeln für den Flexodruck. Farbstiftstriche und Papierstrukturen sollen sichtbar bleiben. (pd/nil)