Impactmedias kommuniziert über «die wichtige Rolle», die der Werbevermarkter nun bei Agenturen und Kunden auf dem nationalen Markt spielt. In der jüngsten Kampagne, «die eine schmackhafte Parallele zwischen einem Fondue und einem Mediaplan beschreibt», erinnert Impactmedias daran, dass es vor Kurzem die Vermarktung der Werbekombination Romandie Combi übernommen und eine dem nationalen Markt entsprechende Struktur geschaffen hat: Impactmedias national (persoenlich.com berichtete).

Die Kampagne, welche sich an Agenturen und Werbetreibende richtet, unterstreicht die Bedeutung der Kommunikation in den richtigen Medien, in den richtigen Zeitungen. Genauso wird ein gutes Fondues, das Wahrzeichen der Westschweizer Gerichte, mit lokalen Zutaten von hoher Qualität zubereitet, heisst es in einer Mitteilung.

Impactmedias National bietet den Kunden mit einem einzigen Ansprechpartner Zugang zu den führenden Medien in deren Verbreitungsgebieten, im Herzen der Westschweiz. Das Gebiet des Romandie Combi umfasst laut Mitteilung einen grossen Teil dieser Region und beinhaltet fünf grosse Titel: Le Nouvelliste, La Liberté, ArcInfo, Le Quotidien Jurassien und Le Journal du Jura. Allesamt sind lokale bezahlte Medien, «welche für die Qualität ihrer Nachrichten grosse Anerkennung geniessen», heisst es weiter.

Das zweisprachige Team von Impactmedias National wird von Daniel Neukomm geleitet und hat seinen Sitz in Biel. (pd/cbe)