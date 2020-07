Marketing Arena Schaffhausen: Von neuen Rezepten im Marketing

Anstelle der jährlichen Veranstaltung im Parkcasino Schaffhausen wurde die Marketing Arena 2020 am Dienstag als digitaler Event per Livestream durchgeführt (persoenlich.com berichtete). Swiss Marketing Schaffhausen machte mit der virtuellen Durchführung der Marketing Arena aus der Not eine Tugend und konnte mit dem hochaktuellen Thema und dem Referenten – Zukunftsforscher Matthias Horx – über 200 Teilnehmer dafür gewinnen, wie es in einer Mitteilung heisst. Moderiert wurde der Anlass von Stephan Klapproth, der «geistreich und pointiert durch die Veranstaltung führte». Der digitale Event war kostenlos und stand allen Interessierten offen.

Horx, welcher mit seinem Zukunftsinstitut in Frankfurt und Wien namhafte Unternehmen und Organisationen berät, startete das Referat mit einer sogenannten «Regnose». Man stelle sich vor, man sitze im Herbst in einem bequemen Sessel, überlege sich, wie die Welt dann sein wird und was die letzten Wochen und Monate unternommen wurde, um dahin zu kommen, führte Horx sein Gedankenexperiment aus. Er zeigte sich überzeugt, die Coronakrise habe weltweit zu einer neuen Achtsamkeit geführt. «Wir haben dabei Dinge gelernt und neue Freiheiten entdeckt. Auch die, etwas loszulassen und dabei keinen Verlust zu verspüren», sagte Horx. «Was normal war, wurde plötzlich abnormal. Unsere Wahrnehmung und unsere Werte haben sich teilweise verändert.»

Weiter wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert, sich zu hinterfragen, ob sie im Lockdown etwas für sie Positives erfahren haben. Die meisten haben hier vermutlich mit einem klaren Ja geantwortet, weil sie vielleicht die Entschleunigung und das «Weniger ist Mehr» wieder neu kennen und schätzen lernten. «Der Virus hat ein Scheinwerferlicht auf das ‹Over› gelegt, vieles wurde in der Vergangenheit restlos übertrieben», betonte Horx. Damit meint er auch das Marketing. Er ist überzeugt, dass die Unternehmenskommunikation und die Marketingaktivitäten in Zukunft authentischer, menschlicher umgesetzt werden, um den neuen Bedürfnissen der Post-Corona-Welt gerecht zu werden. Die Kundinnen und Kunden werden kritischer sein, was Werte wie Ehrlichkeit, Ethik und Ökologie betrifft. Ob die Welt nach Corona besser wird, konnte Horx jedoch nicht beantworten – «das liegt bei jedem Einzelnen».

Digitalkonzept innerhalb weniger Wochen

Auch die Organisatoren der Marketing Arena haben die Auswirkungen der Coronakrise zu spüren bekommen. Erstmals seit Beginn 2009 mussten sie sich etwas komplett Neues einfallen lassen und stellten innerhalb kurzer Zeit ein digitales Konzept für die Marketing Arena auf die Beine, wie es weiter heisst. Der Vorstand von Swiss Marketing Schaffhausen sei mehr als erfreut über die rege Teilnahme an der virtuellen Marketing Arena. «Wir konnten Interessierte aus vielen Teilen der Schweiz und sogar aus Deutschland dafür gewinnen und lagen mit der Teilnehmerzahl bei der Zahl des letztjährigen, physischen Anlasses», wird Stefan Wabel, Präsident des Marketing Clubs, in der Mitteilung zitiert. Aber trotzdem: «Durch einen Livestream abgelöst wird die traditionelle Marketing Arena in Schaffhausen vorerst sicher nicht», so Wabel. Das Netzwerken und den geselligen Teil könne eine Videokonferenz (zum Glück) nicht ersetzen. (pd/cbe)