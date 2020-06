Marketing Arena Schaffhausen: Die Zukunft nach Corona

Die Coronakrise hat unseren beruflichen und privaten Alltag grundlegend verändert und stellt eine immense Herausforderung für praktisch alle Bereiche der Wirtschaft dar. Doch wie wird die Krise unser Leben und unsere Wirtschaftswelt längerfristig verändern? Diese Frage beschäftigt auch den Zukunftsforscher Matthias Horx. Mit seinem Artikel «Die Welt nach Corona» hat er für viel Aufsehen gesorgt. Horx versetzt sich dabei in den Herbst 2020 und zeichnet eine positive Vision für die Zeit nach der Coronakrise. Er fordert dazu auf, die Chancen in der Krise zu sehen und setzt auf die Lernfähigkeit der Menschen.

Swiss Marketing Schaffhausen lädt den renommierten Zukunftsforscher, welcher mit seinem Zukunftsinstitut in Frankfurt und Wien namhafte Unternehmen und Organisationen berät, zu einem ausführlichen Gespräch ein. Dieses wird moderiert von Stephan Klapproth und geht den Fragen nach, welche neue Strukturen und Werte aus der Krise entstehen und welche Entwicklungen und Trends beschleunigt und welche gebremst werden. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die Auswirkungen der Coronakrise auf Marketing und Kommunikation von Unternehmen gelegt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Aus der Not eine Tugend machen

Aufgrund der besonderen Situation hat der Vorstand von Swiss Marketing Schaffhausen entschieden, die diesjährige Marketing Arena nicht wie geplant im September im gewohnten Rahmen durchzuführen. Anstelle der jährlichen Veranstaltung im Parkcasino Schaffhausen findet die Marketing Arena 2020 stattdessen am Dienstag, 30. Juni, um 17 Uhr als digitaler Event per Livestream statt. Swiss Marketing Schaffhausen macht mit der virtuellen Durchführung der Marketing Arena aus der Not eine Tugend und ist laut Mitteilung überzeugt, einen hochaktuelles Thema und einen spannenden Referenten dafür gewonnen zu haben. Der digitale Event steht allen Interessierten offen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen und Registration unter marketingarena.ch. (pd/cbe)