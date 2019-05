Erneut hat Halsundbeinbruch Film für den Mountainbike-Weltcup, der vom 9. bis 11. August 2019 in der Lenzerheide stattfindet, einen Trailer kreiert. «Wie in den Vorjahren liess uns unser Kunde kreativen Freilauf», so Alec Wohlgroth, Gründer und Geschäftsführer von Halsundbeinbruch Film, zu persoenlich.com.

Das Resultat ist ein Clip, der wie ein Horrorfilm anmutet. Im Zentrum steht ein Mann, der aus einem Albtraum erwacht. Als er die Wohnung verlässt, bemerkt er, dass er der Einzige in der Stadt Zürich ist. Er fährt durch leere Strassen, bis er auf dem Sechseläutenplatz verzweifelt schreit: «Wo seid ihr denn alle?»

Die Bilder von menschenleeren Strassen und Plätzen wirken eindrücklich. «Wir haben zweimal am Sonntagmorgen gefilmt – zwischen 6 und 8 Uhr. Da hatte es recht wenig Verkehr», so Wohlgroth. «Und dann gab es aber dennoch x Stunden Retouchenarbeit wegen Autos, Velofahrern, Menschen und vielen bewegten Spiegelungen in allen Häusern.»

Verantwortlich bei MTB Weltcup Lenzerheide: Pascal Krieger; verantwortlich bei Halsundbeinbruch Film: Sonja Brumann (Produktion, Schnitt), Nikk Schlumpf, Filmklinik (Regie, Retouchen, SFX, Sounddesign), Diego Defilla (Kamera, DOP), Christian Bisang, Soundtracker (Audiomischung), Markus Gerber (Schauspieler). (cbe)