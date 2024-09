Publiziert am 02.09.2024

WebStages nennt sich neu House of Influence. Mit dem Rebranding und dem neuen Slogan «Social Content Strategies. More than Influencer Marketing» unterstreicht House of Influence ihren umfassenden Ansatz. Seit Montag ist die neue Website der im Zürcher Seefeld beheimateten Influencer-Marketing-Agentur unter www.house-of-influence.ch live.

«Unser neuer Name symbolisiert das Zuhause für wirkungsvolles Influencer-Marketing, das abgestimmt ist auf ganzheitliche Social-Content-Strategien. Wir fokussieren uns darauf, wie Influencer-Beiträge optimal erstellt und eingesetzt werden können, um die Gesamtstrategie unserer Kund:innen zu unterstützen», erklärt die Gründerin und Geschäftsführerin Tanja Herrmann in einer Mitteilung.

House of Influence bietet Dienstleistungen, die sich in die drei Kategorien Consulting, Campaigning und Education aufteilen. Von der punktueller Beratung im Bereich Influencer-Suche, Influencer-Verträge oder Influencer-Strategien bis hin zur Umsetzung mehrjähriger Influencer-Kampagnen oder interner Workshops und Webinare zum Thema Influencer- und Social Media Marketing wird damit alles aus einer Hand abgedeckt. Die 2017 gegründete Agentur hat in diesem Jahr langfristige und mehrsprachige Kampagnen für Kundinnen und Kunden wie Rivella, Migros, Baloise oder Burgerstein umgesetzt. (pd/spo)