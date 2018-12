Coca-Cola

Weihnachtstruck ist wieder auf Tour

Bis zum 23. Dezember hält der mit Überraschungen bepackte Truck wieder in ausgewählten Schweizer Städten. Das Highlight ist der Stop am Sonntag vor dem Zürcher Sihlcity. Da hat der Truck nicht nur den Santa Claus, sondern auch Luca Hänni und Social-Media-Star Gabirano mit an Bord.

Wie jedes Jahr zur WEihnachtszeit: Der Coca-Cola-Truck rollt durch die Schweiz. (Bild: zVg.)