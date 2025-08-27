27.08.2025

Radio Night 2025

Wenn Mister Radio ins Rampenlicht rückt

Am diesjährigen Branchentreff im Zürcher Carlton ist eine besondere Persönlichkeit gefeiert worden: Hans Lackner, der «Mister Radio» von Swiss Radioworld, wurde überraschend für seine langjährige Arbeit geehrt.
Ralf Brachat, Managing Director von Swiss Radioworld (links), würdigt Hans Lackner, Director Operations und «Mister Radio», kurz vor seiner teilweisen Pensionierung. (Bilder: OMP-Media)
Christian Beck
Publiziert am 27.08.2025

Rund 180 Gäste aus Agenturen, privaten Radiosendern und Werbetreibende trafen sich am Mittwochabend zum traditionellen Netzwerkevent. Wie im Vorjahr kamen die Branchenvertreter am Vorabend des SwissRadioDay vor dem Carlton Restaurant & Bar an der Zürcher Bahnhofstrasse zusammen. Musik kam vom Plattenteller, während angenehme Temperaturen und kulinarische Höhepunkte für eine lockere Stimmung sorgten.

In seiner Begrüssungsrede betonte Ralf Brachat, Geschäftsführer von Swiss Radioworld, den anhaltenden Erfolg von Audioformaten und zitierte aus der am Vortag präsentierten IGEM-Digimonitor: «93 Prozent aller Schweizer streamen Musik oder Radio, 88 Prozent hören lineares Radio und 63 Prozent tauchen bereits in Podcasts ein. Audio erreicht 99 Prozent der Bevölkerung – und das bleibt so», sagte Brachat.



Darüber hinaus rückte er an diesem Abend eine Person ins Rampenlicht, die meist hinter den Kulissen für den reibungslosen Radioablauf sorgt: Hans Lackner, der langjährige Director Operations von Swiss Radioworld. Brachat bezeichnete ihn als «Rückgrat und Herz des Unternehmens» und dankte ihm für Geduld, Fachwissen und die menschliche Art, die das Team präge.

Brachat würdigte Lackners bevorstehenden Rückzug in die Teilpensionierung als emotionalen Moment. Er versicherte, dass die Qualität der Arbeit dank eines engagierten Teams auch künftig gesichert sei. Die anwesenden Gäste stiessen gemeinsam auf «Mister Radio» an, bevor das Buffet eröffnet wurde.


