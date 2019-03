Am Donnerstag wurde in Zürich Oerlikon der Swiss Poster Award vergeben. Er gilt als einer der grössten Kreativwettbewerbe der kommerziellen Kommunikation für analoge, digitale und innovative Werbung in der Schweiz. Sieger des Abends war die Kampagne «50 Years of Big Mac» (persoenlich.com berichtete). Sie gewann die Auszeichnung zum Plakat des Jahres 2018.

