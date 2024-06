Publiziert am 05.06.2024

Zusammen mit dem Marktforschungsinstitut GfK Switzerland untersuchte Screenforce Schweiz in der diesjährigen Screenforce-Studie «Die Welt der Screens», welche Bewegtbildinhalte die Menschen in der Schweiz auf welchen Kanälen und Screens (Geräten) konsumieren und inwiefern sich die Gerätenutzung verändert.

Zusätzlich wurde die Werbeerinnerung und Werbewahrnehmung abgefragt. Die Ergebnisse stellte Screenforce am Screenforce Day 2024 vom Dienstag erstmals vor.

TV ist der wichtigste Kanal



Screenforce wollte von den Studienteilnehmenden wissen, welche Medienkanäle sie für die Bewegtbildinhalte «Nachrichten», «Spielfilme», «Serien», «Sport», «Unterhaltung» und «Wissen» nutzen. Bei allen Inhalten haben die Befragten TV (live oder zeitversetzt) als für sie wichtigsten Kanal angegeben. Damit liegt TV bei den meisten Inhalten deutlich vor den Kanälen Social Media, YouTube und Video-Streaming, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei der Gerätenutzung zeigte sich wenig überraschend, dass der Big Screen, also das TV-Gerät, immer noch das meistgenutzte Gerät für alle TV-Inhalte ist. Gleich hinter dem Big Screen und mit steigender Tendenz kommt das Handy, welches am meisten für TV-Inhalte aus dem Bereich «Nachrichten» genutzt wird. Eine ähnliche Verteilung bei der Gerätenutzung weist auch das Video-Streaming auf, allerdings auf einem tieferen Niveau. Auch hier wird das TV-Gerät bei den Studienteilnehmenden insgesamt als wichtiger als das Handy betrachtet.

Anders sieht es bei YouTube-Inhalten aus, wo das Handy für alle Inhalte am relevantesten ist. Eine untergeordnete Rolle für alle Inhalte spielen die mittelgrossen Screens von Tablet, Laptop und Desktop.

Die Jungen konsumieren TV-Inhalte auch auf dem Handy

Ein besonderes Augenmerk legte Screenforce in der Studie auf die Gerätenutzung bei TV-Inhalten. Hierzu wurden die drei Zielgruppen 15 bis 29 Jahre, 30 bis 49 Jahre und 50+ im Detail angeschaut. Nicht ganz überraschend konsumiert speziell die junge Zielgruppe TV-Inhalte vermehrt auch auf dem Handy – bei den Inhalten «Nachrichten», «Unterhaltung» und «Wissen» gar mehr als auf dem TV-Gerät. Auch bei der mittleren Zielgruppe wird das Handy immer beliebter, allerdings schauen erst bei «Nachrichten» mehr Leute auf dem Handy als auf dem TV-Gerät. Bei der Alterskategorie 50+ gibt es keine ernste Konkurrenz zum TV-Gerät.

Um die Werbeerinnerung auf den einzelnen Kanälen zu ermitteln, sollten die Studienteilnehmenden angeben, auf welchem Kanal sie sich an einen Werbespot ihrer Lieblingsmarke erinnern. Mehr als ein Drittel gab Live-TV an. Zusammen mit zeitversetztem TV und TV-Streaming kommen die TV-Angebote auf eine überragende Werbeerinnerung von 60 Prozent. In Bezug auf die Screens sind, wie schon bei der Wichtigkeit und Nutzung, die TV-Geräte und Handys auch bei der Werbeerinnerung deutlich vor den mittelgrossen Screens.

Zum Abschluss der Studie wollte Screenforce von den Befragten wissen, wie Werbung auf den einzelnen Kanälen in den Punkten Authentizität, Vertrauenswürdigkeit, Qualität, Sympathie, Glaubwürdigkeit und Emotionalität abschneidet. Das Verdikt ist eindeutig: TV-Werbung kommt bei allen Aspekten am besten an.

Die gesamte Studie gibt es zum Download auf der Website screenforce.ch.



Mittels einer repräsentativen Online-Befragung (GFK-Online-Bus) befragten Screenforce Schweiz und GfK Switzerland insgesamt 1501 Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren in der Deutsch- und Westschweiz. Die Befragung wurde vom 3. bis zum 17. April 2024 durchgeführt.