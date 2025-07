Livesystems: Werkstatt-Kampagne übertrifft Ziele

Publiziert am 11.07.2025

Livesystems und Amag Retail haben mit ihrer nationalen DOOH-Kampagne «Werkstatt Wochen» Besitzer älterer Fahrzeuge angesprochen. Die Werbemassnahme lief acht Wochen lang an Tankstellen, auf öffentlichen Plätzen und am Point of Sale.

Die Kampagne zielte darauf ab, mehr Werkstattbesuche über die Amag-App zu generieren und die Markenbekanntheit zu steigern. Nach Angaben von Livesystems luden 24,4 Prozent der Werkstattwochen-Kunden die Amag-App neu herunter. Die durchschnittlichen Fahrzeuge der erreichten Kunden waren 9,3 Jahre alt.

Die Kampagne erreichte über 22 Millionen Bruttokontakte. Zusätzlich zu den App-Downloads verzeichnete Amag Retail nach eigenen Angaben eine gesteigerte Werkstattauslastung, höhere Website-Zugriffe und Neukundengewinnung. Sowohl die gestützte als auch die ungestützte Markenbekanntheit seien gestiegen.

«Die zielführende, professionelle und jederzeit kompetente Zusammenarbeit mit Livesystems war ein zentraler Erfolgsfaktor», wird Fabienne Aebi, Marketingmanagerin Amag Retail, in einer Mitteilung zitiert. (pd/cbe)