Marketing Tag 19: «Wir hieven den Konzertsaal auf eine magische Höhe»

von Matthias Ackeret

An diesem Dienstag findet im KKL Luzern der Marketing Tag 19 statt. Wie ist die Resonanz? Gibt es noch Tickets?

Das KKL Luzern fasst über 1800 Besucher. Von da her, ja es gibt online sowie auch an der Tageskasse noch Tickets. Mit aktuell zirka 850 registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind wir leicht über dem Vorjahr. Mal sehen wie viele Teilnehmer es werden.



Das Tagungsmotto hat nichts mit Digitalisierung oder sozialen Medien zu tun, sondern heisst «Light my fire». Ist dies bewusst so gewählt?

Ja, weil wir überzeugt sind, dass die Anonymität im Web der Menschheit Ungemach bringt. Themen wie Fake News, Betrug, Datenklau, Manipulation und vieles mehr sind erst der Anfang zahlreicher Unsicherheiten und Gefahren im Netz. Es benötigt grossen Effort von den weltweit tätigen Playern wie Google, Facebook oder Instagram. Aktuell geht es nur um Gewinnoptimierung. Das ist sicher der falsche Weg. Unser Gegenpol: Wir praktizieren an der Veranstaltung «face to face».

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher, die ins KKL kommen?

Mit Susanne Wille, die mit Abstand beste Moderatorin, die schönste Location nur fünf Schritte vom Bahnhof, exquisite Verpflegung, ausreichend Zeit zum Networking, neueste Technologien, multimediale Umsetzungen, hinter den Kulissen gute fünf Dutzend Profis aus allen Bereichen, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen, neue Inputs für alle Sinne, eine glamouröse Verleihung der Marketing-Trophy, überraschende Überraschungsgäste, kurzweilige Breakout Sessions and last but not least eine grosse Packung an Content und Takeaways von zahlreichen Referentinnen und Referenten. Kurz: ein tolles Gesamterlebnis. Das ist meine volle Überzeugung und hat für einmal nichts mit Marketing oder Verkauf zu tun.

Sie haben auch noch Überraschungsgäste auf der Bühne. Kann man bereits etwas sagen?

Nur soviel: Zum einen hieven wir den Konzertsaal auf eine magische Höhe und zum andern verblüffen wir das Publikum mit einem Zeitgenossen, der Klartext spricht. Seine persönliche Meinung kundtun – das gefällt mir, weil es Mut erfordert. Auch eine Qualität, welche immer mehr verloren geht. Zudem werden auch die Sieger der Marketing Trophy verliehen.



Wie ist das Niveau der diesjährigen Einsendungen?

Kommen Sie nach Luzern und lassen Sie sich überraschen. Eines ist sicher: Man kann etwas lernen.



Was ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis des Marketing Tags?

Es ist der Marketing Tag, welcher das 15-jährige Jubiläum im KKL Luzern feiert. Der erste Marketing Tag im Jahre 2005 wurde noch von meinen Vorgängern organisiert. Ich hatte ab 2006 übernommen. Für mich persönlich ist es somit die 14. Durchführung als Verantwortlicher. Das Erfolgsgeheimnis: Wertschätzung, Respekt, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit und Emotionen – Fähigkeiten und Werte, welche mit der digitalen Transformation abhandengekommen sind. Der Mensch bleibt Mensch, emotional und mit all seinen Fehlern. All den Menschen, die zum Erfolg beigetragen haben, gilt mein grosser Dank.