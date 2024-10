Allianz: «Wir investieren kontinuierlich in die Marke»

Claudia Staub, Allianz startet mit einer breit angelegten Markenkampagne (persoenlich.com berichtete). Was war der Grund für deren Lancierung?

Claudia Staub: Die Allianz ist einer der bedeutendsten Finanzdienstleister der Schweiz – mit einem Prämienvolumen von rund 3,8 Milliarden Franken, über 110 Agenturen und einer Million Versicherten. In der Schweiz haben wir allerdings noch nicht unseren eigenen Anspruch erreicht, was unsere Markenbekanntheit und -wahrnehmung betrifft. Aus diesem Grund lancieren wir eine breit angelegte Markenkampagne per Mitte Oktober.

Was war die grösste Herausforderung bei der Realisierung?

Staub: Die grösste Herausforderung war, die laufende Transformation unseres Marketing-Communication-Teams voranzutreiben und gleichzeitig die vielen Opportunitäten wahrzunehmen, die sich anboten. Das Fundament für die neue Kampagne legten wir mit einem umfassenden datengetriebenen Projekt, um die Positionierung der Allianz in der Schweiz zu schärfen. Dabei haben wir zentrale Insights gewonnen – sowohl von Kundinnen und Kunden als auch internen Stakeholdern und dem Markt. Dies ermöglichte uns eine saubere Basis für die Agenturausschreibung sowie einen klaren Auftrag für das kreative Konzept. Während einer Neuorientierung so viele Bälle zu jonglieren, war eine echte Herausforderung für alle Beteiligten. Zum Glück konnten wir auf die grosse Expertise und das gute Zusammenspiel unseres hoch motivierten Teams zählen.

Patrik Kesseli, ein wichtiges Wort ist «offensichtlich». Was bezwecken Sie damit?

Patrik Kesseli: Bei der neuen Markenkampagne galt es, den globalen Brand Promise «Confidence in Tomorrow» in eine Kampagne für die Schweiz zu übersetzen. Wer eine zuverlässige Partnerin mit breiter Kompetenz und ausgezeichneten Versicherungs- und Vorsorgelösungen wie die Allianz an seiner Seite weiss, geht zuversichtlich durchs Leben. Dieses Gefühl, in den besten Händen zu sein und optimistisch zu bleiben, auch wenn mal nicht alles nach Plan läuft, haben wir mit dem neuen Claim «Offensichtlich Allianz versichert» übersetzt und so den emotionalen Nutzen unserer Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt gestellt.

Warum haben Sie sich gerade für Wirz entschieden?

Staub: Während der Ausschreibung des Kreativ-Etats ist es Wirz gelungen, unser globales Brand-Kapital auf die Schweizer Gegebenheiten zu adaptieren und mit einem starken Team mit grosser Expertise aufzutreten. Wir sind überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit Wirz uns helfen wird, auf unseren Stärken aufzubauen und unser Potenzial voll auszuschöpfen – und so die Wahrnehmung unserer Marke in der Schweiz grundlegend zu verändern.

Wo schalten Sie die Kampagne?

Kesseli: Die Kampagne ist ab Mitte Oktober schweizweit auf unterschiedlichen Kanälen zu sehen. Dazu gehören TV, (Digital) Out of Home, Onlinebewegtbild wie YouTube und Meta sowie lokal bei über 110 Agenturen in allen drei Sprachregionen der Schweiz.

Welches Ziel verfolgen Sie langfristig mit der Kampagne?

Staub: Unser Ziel ist es, kontinuierlich mehr in die Marke Allianz in der Schweiz zu investieren und so den Gap zu unseren Konkurrenten zu schliessen. Uns ist es wichtig, ein strukturiertes und intelligentes Media-Investment zu tätigen. Den Startschuss machen wir mit der neuen Markenkampagne.

Welche Reaktionen haben Sie bis jetzt bekommen?

Kesseli: Die neue Markenkampagne wurde in engem Zusammenspiel mit zahlreichen internen Stakeholdern entwickelt und durch Marktforschung breit abgetestet. Dadurch stellten wir sicher, dass die Kampagne bereits vor der offiziellen Produktion positiv wahrgenommen wurde. Die Reaktionen auf die finalen Werbemittel übertrafen allerdings unsere Erwartungen. Dies freut uns umso mehr, weil starke Marken von innen gelebt und stolz gegen aussen getragen werden.

Welches Sujet gefällt Ihnen am besten?

Kesseli: Tiere funktionieren in der Werbung meistens sehr gut – so hat auch der Marder bei den Sujets der Side-by-Side-Mechanik in internen Screenings das Rennen gemacht. Das Imagevideo gefällt mir persönlich aber am besten, da es die Versicherungs- und Vorsorgeleistung der Allianz mit einfachem und charmantem Storytelling auf den Punkt bringt.