Zurich: Yann Sommer wirbt für Fahrzeugversicherungen

Der Goalie der Schweizer Fussball-Nati Yann Sommer wirbt als Testimonial in einer Always-On-Kampagne für Zurich. Der Botschafter macht in TV-Spots und Social-Media-Clips von April bis November auf die Angebote der Versicherung aufmerksam.



Ziel der Always-On-Strategie ist es, Kundinnen und Kunden über einen längeren Zeitraum möglichst genau in dem Moment anzusprechen, in dem sie ein aktuelles Bedürfnis haben und somit offen sind für eine Botschaft, heisst es in der Mitteilung. So seien die Inhalte der Kampagne relevanter und könnten den Kundinnen und Kunden einen Mehrwert bieten. Daher wird der Kampagnenzeitraum im Vergleich zu früher gestreckt. Verantwortlich für die Kampagne ist die Agentur Brinkertlück.





Die Kampagne bewirbt die Zurich Help Points sowie die Fahrzeugversicherungen, die Kundinnen und Kunden immer stärker auf ihre persönliche Nutzung des Fahrzeugs zuschneiden und mit attraktiven Zusatzleistungen und -services verknüpfen können. Ob jemand viel oder wenig fährt, allein lebt oder mit Familie, E-Antriebe oder klassische Motoren bevorzugt: Zurich bietet passgenaue Versicherungen für alle Kundenbedürfnisse rund um das Thema Mobilität. Und sollte wirklich einmal etwas passieren, ist einer der 28 Zurich Help Points immer in der Nähe.

Ab Mitte 2024 werden weitere Spots mit Yann Sommer zu sehen sein. Diese werden sich mit den Themen Risiko, Sparen und Berufliche Vorsorge beschäftigen.

Bereit für das Fussball-Highlight im Sommer

Als stolze Sponsorin und offizielle Versicherungspartnerin der Schweizer Fussball-Nationalteams setzt Zurich mit Yann Sommer auch auf das Momentum des diesjährigen Fussball-Highlights, heisst es weiter. Der Nati-Goalie schlägt als Testimonial die Brücke zwischen emotionalem Sportevent und den Dienstleistungen von Zurich. Neben prominenten Slots im TV werden die Clips in angepasster Form auch auf Youtube, Instagram, TikTok und Facebook ausgespielt.

