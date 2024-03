SWA: Zahl der Mitglieder erreicht neuen Rekord

SWA

Roger Harlacher 2.0 begrüsst am Jahresmeeting

Roger Harlacher 2.0 begrüsst zum Jahresmeeting

Unter dem Motto «The AI Revolution» trafen sich am Donnerstag rund 400 Leute aus dem Schweizer Werbemarkt.

Unter dem Motto «The AI Revolution» veranstaltete der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) am Donnerstag sein traditionelles Jahrestreffen. Rund 400 Gäste waren im Stage One in Zürich-Oerlikon vor Ort – und auf dem Screen zahlreiche Avatare.

von Michèle Widmer