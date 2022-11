Das 22. Wirtschaftsforum wurde von Ingold André, Präsident FRZ Flughafenregion Zürich –Wirtschaftsnetzwerk & Standortentwicklung – , eröffnet. Geschäftsführer Christoph Lang erinnerte an die bewegte Geschichte der FRZ, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies beweise schon das Anwachsen der Mitgliederzahl von 50 im Gründungsjahr auf rund 800 Ende 2022. In der Grussbotschaft gratulierte Regierungspräsident Ernst Stocker der FRZ zum Erfolg. Er sei stolz, von Beginn weg dieser Organisation Pate gestanden zu haben. Er hob die Bedeutung der Flughafenregion für den Kanton Zürich und die Schweiz hervor – eine Region, welche überdurchschnittlich wachse.

Über die Herausforderung Innovation sprach Gian-Luca Bona, ehemaliger Direktor Empa. Als Beispiel hob er die Nanotechnologie hervor, bei welcher Schweizer Errungenschaften eine bedeutende Rolle gespielt hätten.

Die Keynote hielt Roland Brack, CEO und Gründer Brack.ch. Für Pionierleistungen sei die Unternehmenskultur entscheidend. Agilität und Geschwindigkeit müsse vor Perfektion kommen, so Brack. Es sei unerlässlich, Risiken einzugehen. Scheitern gehöre zum Unternehmertum. Startups sind gemäss Roland Brack ein wichtiger Treiber von Innovation und neuen Geschäftsmodellen.

Showeinlagen von Salto und eine Apéro Riche rundeten das 22. Wirtschaftsforum ab, an dem über 100 Meet&Match-Gespräche stattfanden. Christian Bischof, Schweizermeister der Zauberkunst, moderierte durch das Programm. (pd/mj)