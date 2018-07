Migros: Zehn Kündigungen in der Werbeabteilung

von Edith Hollenstein

Dass die Migros ihr Werbebudget um 30 Millionen Franken reduziert, hat in der Branche Unruhe ausgelöst. Denn verschiedene Werbe-, Media- und Digitalagenturen erwirtschaften beträchtliche Umsätze mit dem orangen Riesen. Die Migros ist mit einem Budget von rund 260 Millionen Franken (Media Focus 2017) die grösste Werbeauftraggeberin des Landes (persoenlich.com berichtete).

Die Signale liessen zunächst keinen klaren Schluss darüber zu, wie stark die Migros weiter auf ihre Marketing-Kommunikation setzt. Nun liegt persoenlich.com eine vertrauliche Mail vom Dienstag an externe Partner vor, die besagt, dass der Bereich von Roman Reichelt, Leiter Marketing-Kommunikation der Migros, «nicht in Frage gestellt, sondern nur unternehmerisch überarbeitet und vereinfacht worden» ist.

Reichelt will das interne Schreiben auf Anfrage von persoenlich.com nicht weiter erläutern, sondern hält nur allgemein fest: «Wir haben die Direktion Marketing/Kommunikation modernisiert und unternehmerischer konzipiert.»

Weniger stark betroffen als HR und IT

Dennoch heisst es in der oben erwähnten Mail, das Unternehmen habe in Reichelts Zuständigkeitsbereich «in geringem Masse» Stellen reduzieren müssen. Details oder genaue Zahlen will er keine nennen. Aus internen Quellen ist jedoch zu vernehmen, dass zehn Stellen dem Reorganisationsprogramm zum Opfer fallen werden. Somit dürfte der Bereich Marketing-Kommunikation weniger stark betroffen sein als HR, IT, Finanzen und Kommunikation. Auf diese Bereiche entfallen die weiteren der zusammengezählt 290 Stellen, die die Migros am Konzern-Hauptsitz streicht.

Werbung für Eigenindustrie fällt weg

Um die von der Medienstelle am letzten Freitag bereits bestätigte Reduktion des Werbebudgets zu realisieren, wird Reichelt die Aufwände «noch radikaler am Kundeninteresse und am Return on Investment ausrichten», wie er gegenüber persoenlich.com sagt. Das werde sich aber gut realisieren lassen, am ehesten durch das Streichen ganzer Themen. Welche Themen wegfallen, darüber macht Reichelt keine Angaben. Auch die Mail gibt keinen Aufschluss darüber.

Laut gut informierten internen Quellen dürfte es sich jedoch um eine Reduktion der Werbung für die Eigenindustrie («Von uns. Von hier») handeln. Die im Januar 2018 gestartete Dachkampagne «Die Migros gehört den Leuten» hingegen soll weitergeführt werden.