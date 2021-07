Eventfrog: Zertifikate und Tickets in einer App scannen

Verkaufen Veranstaltende ihre Tickets über Eventfrog, so können sie die sogenannte «Entry-App» für das Scannen der Tickets am Eingang nutzen. Die Entry-App ist kostenlos, läuft auf jedem Smartphone und erlaubt die Einlasskontrolle ohne spezielle Zusatzgeräte. Neu lassen sich mit ihr auch Covid-Zertifikate scannen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Veranstalter können Covid-Zertifikate und Tickets in einem Zug scannen und müssen dabei keine Einstellungen ändern. In der App wird die Gültigkeit des Zertifikats sowie der Name der Person angezeigt, der direkt mit dem Ausweisdokument abgeglichen werden kann. Ob das Ticket davor oder danach gescannt wird, spielt keine Rolle. Da Eventfrog die Lösung des BAGs implementiert hat, können Veranstaltende sicher sein, dass Zertifikate korrekt erkannt werden, wie es weiter heisst. (pd/cbe)