Mit Radio Richterswil geht das zweite personalisierte Radio der Radionauten GmbH auf Sendung. Nach Radio Lenzerheide, dem ersten Radio einer Ferienregion, folgt nun ein Radio für die Gemeinde Richterswil. Radio Richterswil ist individuell auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmt und bringt seinen Hörerinnen und Hörern die ganze Vielfalt der Gemeinde ins Ohr, heisst es in einer Mitteilung. Der offizielle Sendestart des Webradios ist der 20. August 2020.

«Die beliebte Gemeinde am Zürichsee» beschreite mit Radio Richterswil neue Wege und setze auf einen «neuartigen, attraktiven Informationskanal», der dank des Know-hows von den erfahrenen Radiojournalisten Peter Walt (SRF 3, Radio 24) und Andrea Quandt (SRF 3, Radio Top) individuell auf die Bedürfnisse der Gemeinde abgestimmt werde. Mit ihrer Firma Radionauten haben sie sich auf Zielgruppen definierte Radioprogramme spezialisiert, heisst es weiter.

Persönliche Statements von den Menschen, die in der Gemeinde Richterswil arbeiten oder leben, der Dorfbäcker, der aus der Backstube einen guten Morgen wünscht, Vereine oder gewerbliche Betriebe, die sich vorstellen, Informationen über politische Entscheidungen, aktuelle Veranstaltungen – all das werde durch Radio Richterswil hörbar. Die Macher sind laut Mitteilung überzeugt, dass auch Radio Richterswil sehr guten Anklang finden werde. Das klassische Radioformat sei sehr beliebt. Es könne mit packenden Geschichten überraschen und die Hörerinnen und Hörer aktiv ins Programm einbinden. Kaum ein anderes Medium biete so viele Vorteile und kreative Möglichkeiten.

Radio Richterswil ist über den Online-Stream und über eine Mobile-App zu hören. (pd/cbe)