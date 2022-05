ElleSD: Zürcher Kreativagentur in den Startlöchern

Moderatorin und Marketingmanagerin Serap Yavuz führt die Zürcher Agentur ElleSD zusammen mit Kommunikationsberaterin Lorena Oliveri und Multimedia-Produzentin Diana Kottmann. «Es war Zeit für ein eigenes Baby, bei welchem ich mein Knowhow im Bereich Influencer Marketing weitergeben kann», lässt sich Yavuz in einer Mitteilung zitieren. Neben ihrer langjährigen Tätigkeit als Moderatorin und nach ihrer Weiterbildung zur Marketingmanagerin HF stand die berufliche Weiterentwicklung an erster Stelle. Ihre Wege hätten sich zufällig gekreuzt, bevor die gemeinsame Vision und Werte sie zu einem optimalen Team «geschweisst» hätten.

Der Fokus liegt auf den drei Bereichen Marketingstrategie, -konzeption und -kreation, wie es weiter heisst. Ob Social Media Management, Influencerkampagnen oder Foto- und Videoproduktionen: ElleSD bietet laut eigenen Angaben von der Idee bis zur Umsetzung das ganze Paket an. Im Zentrum steht dabei ihr gewählter Ansatz, massgeschneiderte Lösungen zu bieten.

«Unsere Kunden schätzen die Zusammensetzung der unterschiedlichen Skillsets, Talente und Werdegänge», wird Kottmann zitiert. Das Netzwerk werde bei passenden Projekten ebenso aktiviert. «Wir denken in Stärken und reizen das jeweilige Potential aus», ergänzt Oliveri.

ElleSD hat per Anfang Mai das ganzjährige Social Media Management-Mandat für den Smile Swiss Influencer Award übernommen, wie es weiter heisst. «Weitere Projekte stehen bereits in der Pipeline», so Yavuz. (pd/tim)