Zentralplus: Zusammenarbeit mit Bäckerei Rust lanciert

Morgens bei Kaffee und ofenfrischen Gipfeli die News lesen und sich so informieren, was in der Region läuft: Das klingt nach einem guten Start in den Tag. Nur sieht die Realität häufig anders aus: die Tageszeitung ist bereits vergriffen oder allenfalls schon nicht mehr ganz aktuell.

Zentralplus und die Bäckerei Hotz Rust möchten daher andere Wege gehen, wie es in einer Mitteilung heisst. Diesen April lancieren die beiden Partner eine Zusammenarbeit, um der Zuger Bevölkerung künftig topaktuelle News und regionale Storys zum ofenfrischen Gipfeli zu servieren.

Direkt zu den Zuger Geschichten

Beim Kaffeetrinken in einer der Filialen von Hotz Rust müssen man bloss das Handy zücken und den QR-Code von Zentralplus scannen. Diesen finde man gleich an seinem Platz, denn auf jedem Tisch gebe es einen Aufsteller, der einen darauf aufmerksam macht. So lande man direkt auf der Newsplattform und könne sich mühelos über die Geschehnisse in Zug informieren. Auf zentralplus.ch erwartet einem ein breites Angebot an Newsmeldungen zur Region, an gut recherchierten Zuger Geschichten und vielfältigen Blogs. So sei man nach der Kaffeepause bei der Bäckerei Hotz Rust auf dem neusten Stand.

Oder sei man morgens eher auf dem Sprung und nehme ein Weggli lieber «to go»? Dann solle man mal ein Blick auf das Brotsäckli werfen – auch dort finde man nämlich den QR-Code, um direkt zu den regionalen News zu gelangen. So könne man unterwegs im Zug, zu Hause oder in der Znüni-Pause auf der Arbeit spannende Geschichten aus Zug lesen. Und natürlich könne man auch die kurze Wartezeit beim Anstehen dazu nutzen, auf Zentralplus rasch die aktuellen News zu checken. Dafür finde man auf Plakaten vor den Filialen der Bäckerei Hotz Rust ebenfalls den QR-Code, mit dem man direkt auf die Plattform des Onlinemagazins gelange.

Eine Partnerschaft, von der alle profitieren

«Als die Anfrage für eine Zusammenarbeit kam, war ich begeistert. Täglich frische News, täglich frisch verpflegt. Wir definieren unser Bäcker-Handwerk mit Regionalität und hausgemachten Köstlichkeiten. Wir versprechen uns aus der Zusammenarbeit eine grössere Bekanntheit im Raum Zug und hoffentlich viele begeisterte Kunden dieser Partnerschaft», lässt sich Evelyne Rust von der Bäckerei Hotz Rust, in der Mitteilung zitieren.

«Zentralplus setzt seit jeher auf regionale Informationen. Dass wir dies gemeinsam mit einem in der Region so stark verwurzelten Partner zum Ausdruck bringen können, freut mich sehr», sagt Melanie Koch, die bei Zentralplus für Partnerschaften zuständig ist.

Sowohl Zentralplus als auch die Bäckerei Hotz Rust sind gemäss Mitteilung überzeugt, «dass durch die Zusammenarbeit für alle Beteiligten ein Mehrwert entsteht». Davon würden vor allem auch Zugerinnen und Zuger profitieren, die Zentralplus bisher nicht gekannt hätten sowie Kunden und Kundinnen, die für einen perfekten Start in den Tag nicht nur das frische Weggli, sondern auch die täglichen News schätzen würden. (pd/tim)