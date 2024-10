BCM 2024: Zwei Mal Gold und sechs Mal Silber gehen in die Schweiz

Publiziert am 09.10.2024

Am Dienstagabend hat das Content Marketing Forum (CMF) in Dortmund 39 BCM-Würfel – die Goldauszeichnung des Best of Content Marketing-Awards – an Preisträgerinnen und Preisträger aus Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz vergeben. Zwei davon als Grand Prix für besonders herausragende Arbeiten, wie das das CMF in einer Medienmitteilung anlässlich der Awardverleihung schreibt.

Die beiden Goldauszeichnungen für Schweizer Arbeiten gehen an Bindella terra vite vita und Mattenberger Group mit dem Magazin «La vita è bella» sowie an Takeda Pharma und Linkgroup mit ihrem Podcast «Buuchgfühl – Eine Stimme für eine stille chronische Krankheit». Neben den beiden Goldwürfeln gab es noch sechs Silberplätze für Arbeiten aus der Schweiz. Anders als im vergangenen Jahr gab es diesmal keinen Grand Prix für eine Schweizer Arbeit.

Die höchste Auszeichnung, der sogenannte Grand Prix, wurde zweimal verliehen. Ein Grand Prix ging an «Climate Realism» von WWF Deutschland und den Agenturen MSL, Leo Burnett, Digitas und Starcom Germany. Die Jury kommentierte ihren Entscheid so: «Bilder sagen mehr als Worte: Eine interaktive und ungesehene Demonstration der Folgen des Klimawandels, die das Thema nach vorne bringt. Visuell und technisch beeindruckend.»

Den anderen Grand Prix erhielt ebenfalls eine Non-Profit-Organisation, die sich eines Gesellschaftsthemas annimmt: Die Initiative «Laut gegen Nazis». Mit ihrem von Jung von Matt, Sehsucht Berlin und Redgert Comms umgesetzten Projekt «Recht gegen Rechts – Markenrechte eintragen, damit Nazis ihre Codes nicht weitertragen» bekam sie drei Mal Gold sowie einen Grand Prix. Gemäss der Jury zeige die Arbeite «welch unersetzliche Bedeutung kluge (politische) Kommunikation für die Gesellschaft hat! Sehr guter Ansatz sich die Markenrechte zu sichern – relevanter Grund-Insight. Somit auch gute strategische Herleitung und analytische Arbeit.»

Der BCM Award wird ab dem nächsten Jahr zu einer Awardfamilie ausgebaut. Als erstes neues Mitglied der Awardfamilie wird der «BCM-Best of Corporate Print» im Dezember mit der Einreichphase starten und diejenigen Content Marketing-Produkte auszeichnen, die in gedruckter Form produziert werden. Danach folgt der klassische BCM wie gehabt ab Februar 2025. Im April geht der zweite neue Wettbewerb an den Start, der «BCM-Best of Influencer & Content Creators». (pd/nil)

Alle Silber- und Goldgewinner des diesjährigen BCM Awards sind zu finden unter: shortlist2024.bestofcontentmarketing.com