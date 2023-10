BCM 2023: Ein Grand Prix für die Schweiz

Am Best of Content Marketing Award 2023 sind insgesamt 32 Goldwürfel vergeben worden.

Gekrönt wurde der Award-Tag mit der Verleihung von drei Grands Prix an herausragend bewertete Projekte. Eines davon kommt aus der Schweiz: Mit den «Zürcher Wasserzeichen» (Zürcher Kantonalbank und Hilda Design Matters) kommt aus der Schweiz die erfolgreichste Einreichung des BCM-Awards 2023: Gold in der Kategorie B2C-Finanzen/Versicherungen, Best of Print und Grand Prix.



Für die Schweizer Arbeiten auf der Shortlist gab es insgesamt drei Mal Gold und zwei mal «Best of Print» (jeweils gelb markiert). Zudem gab es sieben Silber-Awards (weiss markiert):



«Eine wirklich tolle Leistung», wird Daniel Kaczynski, Schweiz-Vorstand des Wettbewerbsausrichters Content Marketing Forum (CMF), in einer Mitteiung zitiert. «Glückwunsch auch an die anderen Goldgewinner, die wieder einmal gezeigt haben, dass qualitativ hochwertig gemachtes Content Marketing in der Schweiz zu Hause ist.» (pd/cbe)



