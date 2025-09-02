Südostschweiz Gesamtausgabe: Zwei neue Titel im Somedia-Verbund

Publiziert am 02.09.2025

Die Südostschweiz Gesamtausgabe wächst per 1. Januar um zwei weitere Titel. Damit steigt die Auflage von derzeit 59'875 auf 69'122 Exemplare, in der Grossauflage von 150'904 auf 186'706 Exemplare, teilt Somedia mit.

Mit der Erweiterung deckt der Verbund ein grösseres Gebiet ab: von den Kantonen Graubünden und Glarus über das St. Galler Rheintal bis in die Ausserschwyz und das Linthgebiet nach Rapperswil-Jona. Die Leserschaft wächst um rund 28'000 auf 176'000 Personen, in der Grossauflage um 44'000 auf über 256'000. Somedia-CEO Thomas Kundert sieht darin eine Stärkung der Werbeplattform entlang der Nord-Süd-Achse A3 und A13.

Ab 2026 werden alle zehn Zeitungstitel der Gesamtausgabe in der Somedia Partner AG in Haag SG gedruckt. Die nationale Vermarktung übernimmt Somedia Promotion. Zum erweiterten Verbund gehören künftig die Bündner Zeitung, das Bündner Tagblatt, die Glarner Nachrichten, die Linth-Zeitung, der Sarganserländer, der March Anzeiger, das Höfner Volksblatt, La Quotidiana sowie die beiden neuen Rheintaler Titel. (pd/spo)