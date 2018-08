Tamedia kündigt SDA-Sport: 1,7 Millionen Franken fallen weg

Tamedia hat den Sportdienst bei Keystone-SDA per Ende Jahr gekündigt (persoenlich.com berichtete). Damit fallen bei der Agentur 1,7 Millionen Franken Ertrag weg, wie das «St. Galler Tagblatt» am Freitag schreibt. Diese Zahl hätte das Unternehmen an einem Krisentreffen der Sportredaktion kommunziert. Das sei ein Ertragsverlust von 5,1 Prozent, gemessen am Vorjahresergebnis.

Wie Keystone-SDA damit umgeht, ist noch nicht entschieden. Laut «Tagblatt» soll der Verwaltungsrat im September über die Zukunft der Sportredaktion entscheiden. Diese umfasse 26 Stellen. Klar ist: «Der Entscheid trifft das Unternehmen in einer Transformationsphase, die ohnehin von grossen Umwälzungen gekennzeichnet ist», sagte der von Keystone-SDA eingesetzte Kommunikationsberater Iso Rechsteiner schon am 18. August zu persoenlich.com. (cbe)