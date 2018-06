SRF: 1,9 Millionen Personen sehen Costa-Rica-Spiel

SRF

Stefano Semeria wird neuer Unterhaltungschef

Der 52-Jährige tritt am 1. August die Nachfolge von Christoph Gebel an und nimmt Einsitz in der GL.

Der 52-jährige Leiter des Bereichs Junge Zielgruppen nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung von SRF. Am 1. August tritt er die Nachfolge von Christoph Gebel an.